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  4. Küçük hırsızın rahatlığı bu kadarına da 'Pes' dedirtti! O anlar kamerada

Küçük hırsızın rahatlığı bu kadarına da 'Pes' dedirtti! O anlar kamerada

20.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da 13 yaşındaki çocuğun bir iş yerinden para çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirirken, iş yeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi.

Olay, iki gün önce Aşağı Mumcu Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Murat Karaca’ya ait iş yerine gelen 13 yaşındaki B.U. etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek masanın çekmecesinde bulunan bir miktar parayı aldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat tavır takınan küçük hırsız iş yerinde Karaca ile karşılaştı. İş yeri sahibine güven vermek için peşinden giden küçük hırsızın tavırlarından şüphelenen Karaca, çekmeceyi kontrol etti. Paranın yerinde olmadığını gören Karaca, B.U.’yu sandalyeye oturtarak sohbet ettiği sırada telefondan güvenlik kamerası görüntüsüne baktı. Kamera kayıtlarında B.U.’nun parayı çaldığını gören Karaca, küçük hırsızı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek ekiplere teslim etti.

"ŞİKAYETÇİ OLMADIM, BİR DAHA YAPMASIN DİYE POLİSE TESLİM ETTİM"

İş yeri sahibi Murat Karaca, “Öğleden sonra dışarıdaydım ben. İş yerime gelince yazıhanem de bir çocuğun gezindiğini gördüm. Hareketleri de biraz şüpheli olunca zaten çekmecemde de bir miktar para vardı. Paranın olmadığını görünce hemen çocuğu oyalayıp burada kamera kayıtlarına bakmak gereğinde hissettim. Kamera kayıtlarına da bakınca çocuğun parayı aldığını gördüm. Parayı kendisi tekrardan iade etti bana. Çocuğun yaşı küçük olduğu için ne yapacağımı bilemedim. Hemen Gürcükapı karakoluna çocuğu götürdüm, çünkü annesine ulaşamadım, babasına ulaşamadım. Polise, teslim ettim, çocuk şubeye aldı götürdüler. Sonradan ifade vermeye gittim. Ben şikayetçi olmadığımı söyledim zaten. 600 TL civarı bir şey almıştı. Yani paranın miktarı önemli değil ama çocuğun o yaşta girmiş olduğu bu hırsızlık olaylarından dolayı karakola götürmemdeki sebep de bir ders olsun, polisi görsün orada bir korksun falan ondan dolayı götürdüm. Yoksa paranın miktarı önemli değil” diye konuştu.

(İHA)

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Erzurum
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