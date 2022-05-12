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Küçük kızı kaçıran 40 yaşındaki orman işçisi serbest bırakıldı! Baba isyan etti: Kızım taciz edilmiş

12.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 15 yaşındaki genç kızı kaçıran 40 yaşındaki orman işçisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kızın babası duruma tepki göstererek "İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şuanda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şuan serbest" diye konuştu.

Küçük kızı kaçıran 40 yaşındaki orman işçisi serbest bırakıldı! Baba isyan etti: Kızım taciz edilmiş

Adana Karaisalı'da 15 yaşındaki genç kızı kaçıran 40 yaşındaki orman işçisi İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kızının korkudan şikayetçi olamadığını öne sürerek daha sonra kızının bütün gerçeği anlattığını aktaran baba "İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şuanda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şuan serbest" diye konuştu.

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İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olay, geçen 20 Eylül tarihinde Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi'nde meydana geldi. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla ailesi yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleştirdi.
Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.’nin (40) tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.’nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

Ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu. Jandarma, 15 yaşındaki kızın İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söylemesi üzerine İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark edip tekrar jandarmaya gitti. Aile, kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.’nin ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde bir barakada olduğunu saptadı.

Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevgi evlerine götürüldü. A.R.Ş., yine orman işçisi İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini söyledi ve İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"JANDARMA KIZIMI ARARKEN MUHTAR HEP BİZİ OYALADI"

Baba Halil Ş., kızının korkudan şikayetçi olamadığını öne sürerek daha sonra kızının bütün gerçeği anlattığını söyledi. Baba Halil Ş., İ.Ç.'nin tutuklanmasını isteyerek, “Benim çocuğumu İ.Ç. tek başına kaçırmadı. Muhtar Y.Ç., H.U. ve eşi H.U.’da onlara yardım etti. Benim kızım hepsini anlattı. 3 gün alı koydular kızımı. Jandarma kızımı ararken muhtar hep bizi oyaladı. Kızım eve geldiğinde titriyordu ama anne ve babanı öldürürüz diye tehdit ettikleri için şikayetçi olmadı. Çocuğumu sevgi evlerine götürdüler şuanda orada” diye konuştu.

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"TACİZ EDİLMİŞ"

27 Mayıs’ta duruşmanın görüleceğini söyleyen baba Halil Ş., “Hepsi şuan serbest. Elini kolunu sallayarak geziyorlar. Kızımı kaçıran İ.Ç., şuanda Antalya’da orman işçisi olarak çalışıyor. Ben benim kızımı kaçıran kişinin tutuklanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Nasıl 15 yaşındaki bir çocuğu kaçıran kişi serbest kalabilir. Her gün kızımla görüşüyorum telefonda ağlıyor. İlk başta kızım ifadesinde hiçbir şey söylemiyordu ama şuanda bize anlattıklarını ifadesinde de söylüyor. Taciz edilmiş onu da anlatıyor. Kızım söylediği halde şuan serbest” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de şuan tehdit aldıklarını öne süren baba Halil Ş., “Ben artık bunları kaldıramaz oldum. Kimsem yok. Devletime sığınıyorum. Lütfen gerekeni yapsınlar” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana taciz
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