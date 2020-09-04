Küçük köpeğin 16 bin kilometrelik eve dönüş yolculuğu

Yelkenle dünya turu yapan sahipleri Covid-19 salgını nedeniyle Avustralya’ya uçmak zorunda kalınca, Piş Güney Carolina’da mahsur kalmıştı. Sınırların hemen kapanması nedeniyle Guy ve Zoe Eilbeck çifti oğulları Cam ve Max’la birlikte 48 saatten daha az bir sürede yatlarını Hilton Head Adası’na demirleyip, toplanarak Avustralya’ya dönmek zorundaydı. Avustralya’nın hayvan taşımacılığı kurallarına göre Pip, ailesiyle uçağa binemedi.
Bunun üzerine Zoe birkaç telefon görüşmesi yaparak Pip’e göz kulak olabilecek birilerini aradı ve aile Pip’i yalnızca altı hafta görmeyeceğini düşünerek köpeklerine veda etti. Ancak işler farklı gelişti.
Eilbeck ailesi Pip ile ilk kez 2018 yılında deniz yolculukları sırasında Sicilya’da tanıştı. Pip kısa süre içinde tekne hayatına adapte oldu ve ailenin bir parçası oldu.
CNN Travel’a konuşan Zoe, Avustralya’nın katı sınır düzenlemeleri nedeniyle Pip’in eve dönmesinin uzun süreceğinin farkında olduğunu söyleyerek “Pip’i getirmemiz gerektiğini biliyordum ve 10 gün karantinada kalmak zorundaydı” dedi.
Zamanı geldiğinde aile Pip’i Sydney’e görece daha yakın bir adaya getirmeyi planladı. Ancak bu plan gerçekleşmedi. 2020’nin başlarında koronavirüsün yayılmasıyla Eilbeck ailesi yatları ve Pip için güvenli bir alan bulmak amacıyla Güney Carolina’ya gitmeye karar verdi.
27 Mart’ta Zoe bir araç kiralayarak sekiz saatlik yolculuk sonucunda Sydney’e uçmadan önce Pip’i arkadaşı Lyn Williams’a teslim etti. Ancak Williams’ın yaşadığı bizon çiftliğinde iki köpek daha vardı ve Pip’in buradaki misafirliği uzun sürmedi. Williams bir ilan vererek Pip’e geçici bir yuva aradı ve Pip böylece Ellen Steinberg’e gitti. Steinberg, CNN Travel’a yaptığı açıklamada “Anlaşmaya göre Pip kiminle kalacağına kendi karar verecekti. Ama Pip beni seçti ve birkaç gün sonra yanıma geldi” dedi.
Pip için verilen ilan kısa süre içinde viral olmuştu ve bazıları Eilbeck ailesini verdikleri karardan ötürü eleştirdi. Steinberg ise “Teknede yaşayan ve köpeği sahiplendikten sonra Avustralya’ya döndüklerini duymuştum ve hemen bu insanların kim olduğuna dair kafamda bir şey şekillendi. Kısa bir süre sonra da onlarla konuştum ve Pip için ne kadar endişeli olduklarını anladım. Tamamen yanlış bir izlenime kapılmıştım” dedi.
Steinberg, Pipe göz kulak olurken Zoe’de Pip’in dönebilmesi için sonu gelmeyen bir bürokrasi ile uğraşıyordu. Eilbeck ailesi çok geçmeden seyahat kısıtlamaları nedeniyle Amerika’ya geri dönemeyeceğini anladı. Pip, Avustralya’ya dönüş yolculuğunu tek başına yapmak zorundaydı.
Pandemi nedeniyle Pip’in dönmesinin daha karmaşıklaştığını söyleyen Zoe, “Bir köpeği Amerika’dan çıkarabilmek için, köpeğin sağlıklı olduğuna dair ve kan testi olduğuna dair Amerka’dan onay almanız gerekiyor. Bu işlemler şu an kapalı olan New York’ta yapılıyordu. Bu yüzden işler son derece zordu” dedi.
Steinberg ise bürokratik işlemler için Pip’i düzenli olarak veterinere götürerek gerekli aşıları aptırdı. Nihayet dönüş için Avustralya’dan izin alınmıştı, ancak sonrasında köpeklerin artık ülkeye giremeyeceği duyuruldu.
Sayısız telefon görüşmesinin ardından Zoe, Yeni Zelanda’ya gidip evcil hayvan taşıma şirketi Jetpets aracılığı ile köpeği Los Angeles’tan getirebileceklerini keşfetti.
Ancak bu noktada Pip’e üç aydır bakan Steinberg aile ziyareti nedeniyle köpeği arkadaşı Stacey Green’e vermişti. Ancak şimdi de Pip’in Kuzey Carolina’dan Los Angeles’a götürülmesi gerekiyordu ve uçuşlar sürekli iptal ediliyordu. Şimdi de kargo uçaklarıyla ilgili engeller vardır. Amerika’da birçok şirket Mayıs ve Eylül ayları arasında hayvan taşımacılığı izinlerini iptal etti.
Zoe sosyal medyada bir mesaj yayınlayarak Los Angeles’a gelecek birilerini aradı. The Sparky Foundation adlı bir köpek kurtarma kuruluşunda çalışan Melissa Young, Pip’i taşımak konusunda gönüllü oldu. Pip’in Melissa ile güvende olacağına emin olunduktan sonra Melissa önce Kuzey Carolina’da Charlotte’a uçtu, ardından da Charlotte’dan Los Angeles’a geldi. Sonrasında ise Pip’in Avustralya’ya uçuş işlemleri tamamlandı.
Pip 23 Temmuz’da Auckland’a vardı ve ardından10 günlük karantina için Melbourne’a götürüldü. Zoey’in erkek kardeşi Rob, Pip’i Melbourne’da karşılamayı kabul etti; ancak Sydney’e yapılan tüm uçuşlar iptal edildi.
Ardından Pip’in hikayesi sosyal medyada yankı uyandırdı ve Virgin Avustralya Hava Yolları devreye girerek, Pip’i eve götürmeyi kabul etti.
Pip, beş aylık ayrılığın ardınan nihayet 11 Ağustos’ta Sydney Havaalanı’na vardığında onu karşılamaya yalnızda Eilbeck ailesi değil, bir film ekibi ve çok sayıda yerel muhabir de geldi.
Zoey kavuşma anını “Pip sesimizi duyduğunda boynumuza atladı. Bunca zamandan sonra geri dönebilmesi inanılmaz” dedi. Eilbeck ailesi artık tekrar bir arada.
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