Küçük köpeğin 16 bin kilometrelik eve dönüş yolculuğu

Yelkenle dünya turu yapan sahipleri Covid-19 salgını nedeniyle Avustralya’ya uçmak zorunda kalınca, Piş Güney Carolina’da mahsur kalmıştı. Sınırların hemen kapanması nedeniyle Guy ve Zoe Eilbeck çifti oğulları Cam ve Max’la birlikte 48 saatten daha az bir sürede yatlarını Hilton Head Adası’na demirleyip, toplanarak Avustralya’ya dönmek zorundaydı. Avustralya’nın hayvan taşımacılığı kurallarına göre Pip, ailesiyle uçağa binemedi. Bunun üzerine Zoe birkaç telefon görüşmesi yaparak Pip’e göz kulak olabilecek birilerini aradı ve aile Pip’i yalnızca altı hafta görmeyeceğini düşünerek köpeklerine veda etti. Ancak işler farklı gelişti. GERİDE KALDI Bu gönderiyi Instagram'da gör No Plans Just Options (@noplans.justoptions)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 Kas, 2019, 8:17öö PST ) Eilbeck ailesi Pip ile ilk kez 2018 yılında deniz yolculukları sırasında Sicilya’da tanıştı. Pip kısa süre içinde tekne hayatına adapte oldu ve ailenin bir parçası oldu. CNN Travel’a konuşan Zoe, Avustralya’nın katı sınır düzenlemeleri nedeniyle Pip’in eve dönmesinin uzun süreceğinin farkında olduğunu söyleyerek “Pip’i getirmemiz gerektiğini biliyordum ve 10 gün karantinada kalmak zorundaydı” dedi.

Zamanı geldiğinde aile Pip’i Sydney’e görece daha yakın bir adaya getirmeyi planladı. Ancak bu plan gerçekleşmedi. 2020’nin başlarında koronavirüsün yayılmasıyla Eilbeck ailesi yatları ve Pip için güvenli bir alan bulmak amacıyla Güney Carolina’ya gitmeye karar verdi. 27 Mart’ta Zoe bir araç kiralayarak sekiz saatlik yolculuk sonucunda Sydney’e uçmadan önce Pip’i arkadaşı Lyn Williams’a teslim etti. Ancak Williams’ın yaşadığı bizon çiftliğinde iki köpek daha vardı ve Pip’in buradaki misafirliği uzun sürmedi. Williams bir ilan vererek Pip’e geçici bir yuva aradı ve Pip böylece Ellen Steinberg’e gitti. Steinberg, CNN Travel’a yaptığı açıklamada “Anlaşmaya göre Pip kiminle kalacağına kendi karar verecekti. Ama Pip beni seçti ve birkaç gün sonra yanıma geldi” dedi. Pip için verilen ilan kısa süre içinde viral olmuştu ve bazıları Eilbeck ailesini verdikleri karardan ötürü eleştirdi. Steinberg ise “Teknede yaşayan ve köpeği sahiplendikten sonra Avustralya’ya döndüklerini duymuştum ve hemen bu insanların kim olduğuna dair kafamda bir şey şekillendi. Kısa bir süre sonra da onlarla konuştum ve Pip için ne kadar endişeli olduklarını anladım. Tamamen yanlış bir izlenime kapılmıştım” dedi.