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Küçük Pınar'ı hayattan kopardı! Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

07.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Yakutiye'de pompalı tüfekle, sokakta oynayan Pınar Kaban'ı gözünden vurarak öldüren Serdar Dündar'ın ifadesi ortaya çıktı. Dündar ifadesinde "Arkadaşlarımla buluşmak için yürüdüğüm sırada Pınar’ı kaldırımda gördüm. Bir anda tüfek ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Korkup kaçtım" dedi. Pınar'ı en son gören arkadaşı ise ifadesinde "Bana, 'Babanın telefonunu getirir misin? Tekrar ben yukarı çıkmayayım. Evi arayacağım. Balkondan ekmek atsınlar diyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Küçük Pınar'ı hayattan kopardı! Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Olay, 03 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Gümüşgöz Sokak'ta meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 7’nci sınıf öğrencisi Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Pınar Kaban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TÜFEKLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Serdar Dündar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dündar’ın sosyal medya hesabından tüfekle çekilmiş, çok sayıda fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Pınar Kaban’ın cenazesi ise önceki gün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

"TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI"

Serdar Dündar'ın polis ve savcılıktaki ifadesine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. İfadesinde, olayda kullandığı tüfeği, metruk binada bulduğunu iddia eden Serdar Dündar, "Pınar bizim daha önce oturduğumuz yerde alt komşumuzdu. Oradan tanırım. Bugün evde iftar yaptıktan sonra dışarı çıktım. Bisikletimle ağabeyimin yanına giderken, metruk binaya bir kişinin beze sarılı bir şeyle girdiğini gördüm. Biraz bekledim, dışarı çıktığında eli boştu. O ayrıldıktan sonra ben içeri girdim. Bezi açtığımda pompalı tüfek olduğunu gördüm. Onu aldım ve dışarı çıktım. Ağabeyimin yanına gitmekten vazgeçip arkadaşlarıma göstermek için oturduğum sokağa yöneldim. Bu sırada kaldırım üzerinde Pınar'ı gördüm. Yaklaşık 40 metre kalmıştı. Sol elimde bulunan tüfek bir anda ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Tüfekle oynamıyordum. Bir anda Pınar kanlar içinde yere düştü. Korktum, kaçtım. Eve gittim. Burada ailem bana bağırınca tekrar kaçtım. Sonra ağabeylerimle polisler beni yakaladı. Pınar ile herhangi husumetim yoktur. Pişmanım" dedi.

PINAR EN SON ACIKTIĞI İÇİN AİLESİNDEN EKMEK İSTEYECEKMİŞ

Pınar’ı en son gören 12 yaşındaki arkadaşı ise ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yerde oturuyorum. Evde otururken kapımız çaldı. Açtığımda arkadaşım Pınar'dı. Bana, 'Babanın telefonunu getirir misin? Tekrar ben yukarı çıkmayayım. Evi arayacağım. Balkondan ekmek atsınlar diyeceğim' dedi. Ben de içeri girdim. Babamın telefonunu aldım dışarı çıkacağım sırada ses duydum. Dışarı çıktığımda Pınar bizim kapının önünde yerde yatıyordu. Bana şaka yaptığını sandım. Ama o sırada yüzünde kanı görünce anne ve babama bağırdım. Onlar da dışarı çıkınca polisi aradılar" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA


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