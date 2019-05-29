- Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü kayıplara karıştı

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki önceki gün meydana geldi. 7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken küçük Zeynep ağır yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, Zeynep'i alarak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu öğrenilen Zeynep'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı süren M.D. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.