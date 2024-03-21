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  4. Küçük Zilan'dan kahreden haber! Göremeyince aramaya başladılar ama...

Küçük Zilan'dan kahreden haber! Göremeyince aramaya başladılar ama...

21.03.2024 01:18
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Siirt'in Şirvan ilçesinde, oyun oynarken dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti. Zilan'dan bir süre haber alamayan yakınlarının, yaptıkları aramada küçük Zilan'ı dere yatağında hareketsiz bulduğu öğrenildi.

Küçük Zilan'dan kahreden haber! Göremeyince aramaya başladılar ama...

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Binakır mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü.

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Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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