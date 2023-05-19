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  4. Küçükçekmece açıklarında tanker yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Küçükçekmece açıklarında tanker yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

19.05.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi önlerinde Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirildiği yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece açıklarında tanker yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece Demir Sahası'nda makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 metre boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece Tanker

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