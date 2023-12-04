HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Önce 50 metrelik elektrik direğine çıktı sonra intihar etmeye çalıştı

Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Önce 50 metrelik elektrik direğine çıktı sonra intihar etmeye çalıştı

04.12.2023 00:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de şaşırtan bir olay yaşandı. Boşandığı eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak 112 ekiplerine intihar ihbarında bulundu. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları üzerine aşağıya inen Aslan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Önce 50 metrelik elektrik direğine çıktı sonra intihar etmeye çalıştı

Olay, 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

kucukcekmece039de-50-metrelik-elektrik-diregine-cikip-kendini-ihbar-etti_3541_dhaphoto2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin direk altına hava yastığı açılmasıyla birlikte, hattaki elektrik kesildi. Eşi ve çocuklarının gelmesini isteyen Aslan'ı müzakereci polisler aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Arkadaşlarının da ikna çabaları üzerine Aslan aşağıya inerek sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tarık Aslan'ın daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınpeder dehşeti! Kurşun yağdırdıKayınpeder dehşeti! Kurşun yağdırdı
FSM'de korku dolu anlar! Alev alev yandıFSM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı
Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldıKorku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece elektrik direk
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu!

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Pentagon duyurdu: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemiye saldırı

Pentagon duyurdu: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemiye saldırı

Bir babanın en acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın en acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Zincir markette skandal! Sorumlulardan hesap sorulacak

Zincir markette skandal! Sorumlulardan hesap sorulacak

Gittiği doktorlar "kesilmek zorunda" dedi! 'Yüzyılın cerrahı' kurtardı

Gittiği doktorlar "kesilmek zorunda" dedi! 'Yüzyılın cerrahı' kurtardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.