HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Küçükçekmece'de başıboş at trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece'de başıboş at trafiği birbirine kattı

04.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de karayolunda hızla ilerleyen başıboş at trafiği birbirine kattı. Arkasına bağlı bulunan arabası ile sürücülere korku dolu anlar yaşatan at bir araca da maddi hasar verdi. At bir süre sonra karşı şeride geçerek gözlerden kayboldu.

Olay, Küçükçekmece Aymakoop sanayi sitesi mevki'inde sabah saatlerinde yaşandı.

SÜRÜCÜLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde karayolunda arkasında arabası bağlı olan bir atın hızla yol aldığı görüldü. Hiçbir şeye aldırış etmeden süratle giden at adeta sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

At bir süre gittikten sonra bir araca arkadan çarparak maddi hasar da verdi. Çarpamaya rağmen durmayan at bu kez orta şeritten atlayarak karşı şeride geçti. Burada araçların karşısından gelen at, sürücülere tehlike dolu anlar yaşattı. At bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Mucize kurtuluş saniye saniye kameradaMucize kurtuluş saniye saniye kamerada
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Sultangazi'de yolda yürüyen kişinin mucize kurtuluşu kamerada

Mucize kurtuluş saniye saniye kamerada

Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' bir ilişki yaşıyor

Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş 'üçlü' ilişki yaşıyor

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

Ölümle burun buruna! Çarpıp böyle kaçtı

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku! O anlar güvenlik kamerasında

11 yaşındaki kıza büyük şok yaşattı

İstanbul'da siparişe göre far çalan çete yakalandı

Akılalmaz olay! Siparişe göre hırsızlık yapıyorlar

Düzce'de temizlik işçisinin köpekleri sevdiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

'2021 yılının en güzel görüntüsü'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.