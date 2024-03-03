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Küçükçekmece'de gece gece araba lastikleri birer birer patladı! Şüpheliler yakalandı: "Alkollüydük"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
03.03.2024 16:03
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Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. 19 aracın lastikleri bıçakla kesilip patlatıldı. Güvenli kameraları incelenince şüpheliler yakalandı, ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de gece gece araba lastikleri birer birer patladı! Şüpheliler yakalandı: "Alkollüydük"

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelmiş, kimliği belirlenemeyen şahıslar, 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı. İhbar üzerine polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylıca incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahısların yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda şahıslar aynı gün olayda kullandıkları suç unsuru bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdikleri öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, “mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Küçükçekmece araba lastik
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