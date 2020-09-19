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Küçükçekmece'de ilaç firmasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 19:40 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de ilaç firmasının bulunduğu binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahsur kalan bazı çalışanlar kurtarıldı.

Küçükçekmece'de ilaç firmasında yangın

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde ilaç firmasının olduğu 5 katlı binada saat 17.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada çalışanlar ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri camı kırarak bazı çalışanları merdiven aracıyla aşağı indirdi.

3 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 3 çalışan kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Görgü tanığı Bülent Çakır , " Aşağı bakınca yangın olduğunu gördük. Kızı indirdiler aşağı bayılmıştı. Sonra yangın büyüdü. İtfaiye ve ambulansı aradık. İlaç üretiliyor burada. Kimyasal maddeler var" diye konuştu. (DHA)

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