Küçükçekmece'de kaza yaptıkları kiralık otomobili bırakıp kaçtılar

Kaza, akşam saatlerinde Sefaköy 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, aşırı hırlı bir şekilde caddede ilerleyen iki kişinin olduğu kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Otomobil kaldırıma çıktıktan sonra tekrar yolu savrulup takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi, kendi imkanlarıyla içinden çıktıkları otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. (DHA)



