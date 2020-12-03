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  4. Küçükçekmece'de makas atan trafik magandası görüntüleri paylaşınca yakalandı

Küçükçekmece'de makas atan trafik magandası görüntüleri paylaşınca yakalandı

03.12.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye bin 360 lira para cezası kesildi.

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde 25 Kasım günü hız yaparak 'makas' atan sürücü trafiği tehlikeye attığı anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

YAKALANDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerin ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde sürücü yakalandı.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Melih F.C.'nin sürücü belgesine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden geçici süre ile el koyuldu. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Trafikten men edin böyle terbiyesizleri
caydırıcı olmalı ceza bakın nasıl engelleniyor. kimine para etki etmiyorsa farklı ceza yaptırımları olursa bu tip sahsiyetsizler çok çok azalacaktr
bir daha verilmesin bu adam kasapla iş virlikci galiba ondan almış ehliyeti belli ona calisiyor

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