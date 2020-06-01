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Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 18:53 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de D-100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.

Küçükçekmece'de plastik şişe yüklü kamyonet alt geçide sıkıştı

Küçükçekmece D 100 yan yolda saat 17.00 sularında Avcılar istikametinde seyir halinde olan plastik şişe yüklü kamyonet 4 metrelik alt geçidin altından geçmek istedi.

YOLA ÇOK SAYIDA ŞİŞE DÖKÜLDÜ

Yükselmiş haldeki yükü taşıyan kamyonet 4 metre yüksekliğinde alt geçidin altında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi plastik şişe dolu çuvalları alt geçitten kurtarmaya çalıştı. Kurtarma işlemi sırasında yola çok sayıda şişe döküldü.

Yapılan kaza nedeniyle Küçükçekmece yan yolda trafik oluştu. Aracın kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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