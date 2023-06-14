HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece'de şüpheli ölüm! Suriyeli genç kız feci şekilde can verdi

Küçükçekmece'de şüpheli ölüm! Suriyeli genç kız feci şekilde can verdi

14.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Apartmanın 5. kat penceresinden düşen 21 yaşındaki Suriyeli Sabah Azezi, hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı. Polis, genç kızın ablasını ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede polise ifade veren baba ise, kızının intihar ettiğini ileri sürdü. İşte detaylar...

Küçükçekmece'de şüpheli ölüm! Suriyeli genç kız feci şekilde can verdi

Dehşete düşüren olay, dün saat 13.50'de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 21 yaşındaki Sabah Azezi, 6 katlı binanın 5’inci katındaki pencereden bahçeye düştü. Kızın bahçede kanlar içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AW913537_02

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Azezi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AW913537_01

3 BUÇUK SAATLİK İNCELEME

Genç kızın ölümüne ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaklaşık 3 buçuk saat boyunca inceleme yaptı.

AW913537_03

BABA 'İNTİHAR' DEDİ

Polis, genç kızın ablasını ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede polise ifade veren baba ise, kızının intihar ettiğini ileri sürdü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren isim öldürüldüFethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren isim öldürüldü
İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!
Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

"Genel başkanlığa adayım" CHP'li Özel'le konuştuğunu söyleyip...

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.