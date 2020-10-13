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Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde göl kenarında temizlik yapan işçiler, gölün içinde genç bir kadın cesedi buldu.

Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Olay 08.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı.

İddiaya göre, belediye ekiplerinden kıyı temizlik ekibi sabah saatlerinde göl kenarında temizlik yaptığı sırada gölün içinde hareketsiz duran bir kadını gördü.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının öldüğü tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Kimliği öğrenilemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(DHA)

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