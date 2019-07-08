İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Avcılar istikametinde, 20 düzensiz göçmeni taşıyan 34 YT 6439 plakalı minibüs, alkol uygulaması yapan polis ekiplerine yakalanmamak için ters yöne kaçarken Fidanlık mevkisi yanyolda bariyerlere çarparak durdu.

Araçtaki şoför ve yanındaki kişi kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın etrafına güvenlik şeridi çekti, trafik bir süre yanyoldan kontrollü sağlandı.

Ekipler, 20 düzensiz göçmeni, olay yerine gelen başka bir araçla kimlik tespiti için polis merkezine götürdü.

