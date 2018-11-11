Küçükçekmece'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Akçay Sokak'taki evde K.O (52), eşi Z.O ve kayınbiraderi K.O (37) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli K.O, yanındaki silahla eşine ve kayınbiraderine ateş ettikten sonra evden ayrıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Z.O ile kardeşi K.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından şüpheli, 155 ihbar hattını arayarak polise teslim oldu.
Soruşturma sürüyor.
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