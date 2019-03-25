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Küçükçekmece'de Garip Dede Dergahı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergahı binasının açılışında konuşan Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Danıştay, Yargıtay ve yerel mahkemelerin kararlarına rağmen cemevlerinin yasal statüye kavuşamadıklarını söyledi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergahı binasının açılışında konuşan Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Danıştay, Yargıtay ve yerel mahkemelerin kararlarına rağmen cemevlerinin yasal statüye kavuşamadıklarını söyledi. Garip Dede Dergahı’nın yeni binası için açılış töreni yapıldı. İçerisinde kesimhaneler, aşevleri, cenaze törenlerinin yapılacağı yerler, morg, hediyelik eşya bölümleri, bekleme salonları, çay ocakları, dershaneler, 500 kişi kapasiteli konferans salonu, bir arşiv dokümantasyon birimi bulunan ve binanın dün yapılan açılışına çok sayıda davetli katıldı. Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut, Alevilerin tüm siyasi, sosyal, kültürel ve inançsal faaliyetlerini cemevlerinde yaptıklarını anlattı. Akbulut, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Danıştay, Yargıtay ve yerel mahkemelerin kararlarına rağmen cemevlerinin yasal statüye kavuşamadıklarını ifade ederken, "Şu anda Türkiye’de 4 bini geçkin cemevimiz vardır, AİHM, ‘Cemevleri Alevilerin ibadet yeridir’ diyor. Yargıtay, Danıştay ve yerel mahkemelerde de aynı doğrultuda bu kararlar çıktı. Ama gelin görün ki bu kararlar hala hükümetin, devletin önünde ve hala yürürlüğe girmedi." Akbulut, "Bu ülkede yaklaşık 25-30 milyon Alevi göz ardı edilmiş. Alevilerin içerisinde kin nefret yok. Aleviler AİHM kararlarının uygulanmasını istiyor. Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor" diye konuştu. Küçükçekmece Belediye Başkanı ve Küçükçekmece AK Parti Adayı Temel Karadeniz de devlet ve kurumlarının dini olamayacağını ifade ederken, devlet ve kurumlarının dini adalettir. Her devlet ve devlet kurumu adalete yaklaştığı ölçüde sevimli olur, adaletten uzaklaştığı ölçüde de vatandaşların gözünde sevimsiz kalır. Hangi inanca mensup olursak olalım bizim inancımız başka insanları hor görüyorsa aslında inancımızı sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu. Garip Dede Dergahı Başkanı Celal Fırat, da sevgiyi kendilerine rehber edindiklerini, bu topraklara özgürlük, güzellik ve kardeşliğin geleceğini ifade ederken, binanın yapımına destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür etti. Törende kendisine verilen plaketi alan sanatçı Arif Sağ da, binanın Alevilerin büyük desteği ile yapıldığını belirtirken, “Devletin bizden esirgediğini siz elinizi cebinize attınız ve yaptırdınız. Bize vermeyecekler biz kendimiz yapacağız. Vermiyorlar çünkü. Ondan sonra da 'Biz ayrılık gayrılık yapmıyoruz’ diyorlar. Yani sen bizim cemevlerimizi kabul etmeyeceksin kapısına 'kültür' yazdıracaksın. O zaman camilerin kapılarına da 'kültür' yazalım. Ben burada ibadet ediyorsam buranın adını ben koyarım sen koyamazsın, senin öyle bir hakkın yok. Ben burada cem yapıyorsam burası cemevidir. Adını atalarımız bin yıl önce koymuş, kimse de değiştiremez" dedi. Açılışta Özlem Taner, Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Dertli Divani, Cengiz Özkan sahneye çıkıp türkü söyledi.

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