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Küçükçekmece'deki hırsızlık cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli Ahmet Yusuf Öz'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki evinde Öz'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu cinayete karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Öz'ün hırsızlık amacıyla eve giren şüphelilerce 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilmiş, cesedinin bir gün sonda birlikte yaşadığı anneannesi tarafından evde bulunmuştu.

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