Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma tartışmalara neden oldu. Cinsel organı küçülttüğü ve büyüttüğü öne sürülen yiyecekleri sıralayan listeye bilim otoriteleri mesafeli yaklaştı.

Bazı kesimler listedeki yiyeceklerin erkeklerin cinsel organını büyütebileceği fikrine sıcak baksa da bazıları ise mantıklı bulmadığını dile getirdi. Dr. Rena Malik’in tartışmalı araştırması Journal of Urology'de yayınlandı.

CİNSEL ORGANI KÜÇÜLTEN YİYECEKLERİ LİSTELEDİLER

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı:

Asitli içecekler

Şarküteri etleri

Soya

Şeker

Alkol.

CİNSEL ORGANI BÜYÜTEN YİYECEKLER

Araştırmada sadece cinsel organı küçülten değil aynı zamanda büyüten yiyecekler de sıralandı. Bu yiyeceklerin aynı zamanda cinsel sağlığa da iyi geldiği belirtildi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yazıldı:

Karpuz,

Ispanak ve diğer yapraklı yeşillikler,

Kahve,

Bitter çikolata,

Somon,

Fındık,

Portakal,

Yaban mersini.

BİLİM İNSANLARI SICAK BAKMADI

Yapılan araştırma sonuçları tartışmaları beraberinde getirdi. Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin yorumlar geldi. Bazıları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da karşısında durdu. Daha önce yapılan çalışmalarda belirli yiyeceklerin doğrudan cinsel organa veya cinselliğe etkisi olmayacağı sadece dolaylı olarak etkileyebileceği belirtilmişti.



