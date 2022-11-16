HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

16.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde cinsel organ boyu hassas bir konu. Bilim insanları son yıllarda cinsel sağlık ve cinsellik üzerine birçok araştırma gerçekleştirdi. Bunlardan biri tartışma yarattı. ABD’de yapılan araştırma erkek cinsel organını küçülten ve büyüten yiyecekleri listeledi. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına otoriteler mesafeli yaklaştı.

Küçültüyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma tartışmalara neden oldu. Cinsel organı küçülttüğü ve büyüttüğü öne sürülen yiyecekleri sıralayan listeye bilim otoriteleri mesafeli yaklaştı.

iStock-1034279046

Bazı kesimler listedeki yiyeceklerin erkeklerin cinsel organını büyütebileceği fikrine sıcak baksa da bazıları ise mantıklı bulmadığını dile getirdi. Dr. Rena Malik’in tartışmalı araştırması Journal of Urology'de yayınlandı.

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

CİNSEL ORGANI KÜÇÜLTEN YİYECEKLERİ LİSTELEDİLER

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı:

  • Asitli içecekler
  • Şarküteri etleri
  • Soya
  • Şeker
  • Alkol.

iStock-516358950

CİNSEL ORGANI BÜYÜTEN YİYECEKLER

Araştırmada sadece cinsel organı küçülten değil aynı zamanda büyüten yiyecekler de sıralandı. Bu yiyeceklerin aynı zamanda cinsel sağlığa da iyi geldiği belirtildi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yazıldı:

  • Karpuz,
  • Ispanak ve diğer yapraklı yeşillikler,
  • Kahve,
  • Bitter çikolata,
  • Somon,
  • Fındık,
  • Portakal,
  • Yaban mersini.

iStock-494085324

BİLİM İNSANLARI SICAK BAKMADI

Yapılan araştırma sonuçları tartışmaları beraberinde getirdi. Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin yorumlar geldi. Bazıları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da karşısında durdu. Daha önce yapılan çalışmalarda belirli yiyeceklerin doğrudan cinsel organa veya cinselliğe etkisi olmayacağı sadece dolaylı olarak etkileyebileceği belirtilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yoluDökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydumMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum
Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!
Anahtar Kelimeler:
penis cinsel cinsel organ

En Çok Okunan Haberler

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Sürpriz veda çok konuşulmuştu! Ayrılığın nedenini anlattı: Acun programı ilk yapmaya başladığından beri...

Sürpriz veda çok konuşulmuştu! Ayrılığın nedenini anlattı: Acun programı ilk yapmaya başladığından beri...

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

İlginizi Çekebilir

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.