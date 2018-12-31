Kudüs'te Yahudilere gayrimenkul satan Filistinliye müebbet hapis

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciye gayrimenkul satmakla suçlanan bir Filistinli için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verildi.

Filistin Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Kudüs'te düşmana emlak satma suçu sabit görülen Filistinli İ.A'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti." denildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, müebbet hapis cezasına çarptırılan kişinin Kudüs'te yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl olduğunu aktardı.

Filistin anayasasının 1960 tarihli ceza muhakemesi kanununun 2'nci maddesinin 274'üncü bendinde yer alan 16 numaralı ceza kanununa göre, Filistin topraklarının bir parçasını "yabancı bir ülkeye" satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 29 Kasım'da yayınladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkili, "bir süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı İsam Akl'ın serbest bırakılması için, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh'in Washington yönetimi tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığını" ifade etmişti.