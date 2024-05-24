Küfürler havada uçuştu, yumruklar konuştu! Hapis talebini duyan aileler adliye koridorunda tekme tokat birbirine girdi

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık için 20 yıldan 30 yıla kada hapis cezası istendi. Sanık aileleri ceza talebini duyunca tekme tokat birbirlerine girdiler. Adliye koridorundaki kavga saniye saniye görüntülendi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZA TALEBİNİ DUYAN AİLELER ADLİYE KORİDORUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Kavga anı anbean kameralara yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





