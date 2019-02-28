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’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol kat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve 25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye’nin 81 ilini gezmek için bisikleti ’Küheylan’ ile yola çıkan 19 yaşındaki Recep Tiftik, 6 bin kilometre pedal çevirip Sivas’a ulaştı.Türkiye’yi gezmek için ’Bisikletle 81 ile’ sloganıyla yaşadığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yola çıkan bisiklet tutkunu Recep Tiftik, 7 ay süresince 6 bin kilometre yol kat ederek 37 il gezdi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve 25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye’nin 81 ilini gezmek için bisikleti ’Küheylan’ ile yola çıkan 19 yaşındaki Recep Tiftik, 6 bin kilometre pedal çevirip Sivas’a ulaştı.
Türkiye’yi gezmek için ’Bisikletle 81 ile’ sloganıyla yaşadığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yola çıkan bisiklet tutkunu Recep Tiftik, 7 ay süresince 6 bin kilometre yol kat ederek 37 il gezdi. Yağmur, çamur demeden zorlu hava şartlarında Türkiye’yi gezme hayali için pedal çeviren Tiftik, zorlu dağları ve yolları bisikletiyle aşarak Sivas’a ulaştı. Amacının bisikletiyle Türkiye’nin 81 ilini gezmek olduğunu söyleyen Tiftik, "Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu halka kanıtlamak için pedallıyorum. Yüzyıllardır değişmeyen geleneği atalarımızın başlattığı seyahat etme kültürünü modern zamanda sürdürüyorum. 7 aydır seyahat ediyorum. Toplamda 6 bin kilometre yolu geride bıraktım. 7 aylık süreçte unutamadığım manzaralar gördüm zirvesine çıkmayacağımı sandığım dağların zirvesine çıktım. 37 il gezdim. İyi kötü tecrübelerim oldu, bu yolculuğumda unutamadığım ve yaşadığım anılarım oldu. Yaşadığım iyi şeyler sayesinde kötü tecrübelerimi unuttum. Her gittiğim ilde, bölgede yolculuğuma destek, hayallerime destek olarak bana evini açan oldu. Gittiğim yerlerde yemeğini benimle paylaşanlar oldu" dedi.
Yolculuğu sırasında olumsuz durumlarla da karşılaştığını anlatan Tiftik, "Yaşadığım güzel şeylerin ardından kötü şeyler de gördüm. Yolun fıtratında bu var çünkü çok kez yola otostop ile devam etmek zorunda kaldım. Bisikletim defalarca bozuldu. Zor durumda kaldığımda birilerinden yardım istedim. Param bitti sokakta kimi zaman mızıka çaldım, kimi zaman gittiğim yerlerde insanlara misafir olup onların yanında çalışarak yolculuğuma devam ettim. Sponsorum yok. Birçok iş yaptım bu yolculuğumda benim için iyi bir tecrübe oldu" diye konuştu.
Bisikletle Türkiye gezisini Aksaray ilinde bitireceğini ifade eden Tiftik daha sonraki hayalinin bisikletiyle Orta Asya’yı gezmek olduğunu söyledi.

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