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Kül kullanarak da temizlik yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Külün temizlikte kullanımı rehberi

28.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik malzemelerinin içerisinde çok fazla kimyasal bulunuyor, bu kimyasallar da suya ve toprağa karışıp doğayı kirletebiliyor. Kullanılan temizlik malzemelerinin ambalajları da atık olarak çevreye zarar veriyor. Doğal kül ile temizlik yaparak kimyasal kullanımını azaltmak mümkün. Evde hazırlaması oldukça basit olan, eskilerin temizlik yöntemi kül suyu nasıl kullanılır, detaylar yazımızda.

Kül kullanarak da temizlik yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Külün temizlikte kullanımı rehberi

Evde temizlik yaparken birçok farklı temizlik malzemesi kullanıyor olabilirsiniz. Peki alternatif yollar deneyerek oluşan atıkları en aza indirgemek ister misiniz? Evde kendinizin de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kül suyu, temizlikteki en büyük yardımcınız olmaya hazır. Külü temizlikte kullanmanın püf noktaları için doğru yerdesiniz.

KÜL SUYU HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

  • Meşe ve zeytin başta olmak üzere her türden odunu kullanarak kül elde edebilirsiniz. Bu odunlardan elde edilen kül ile temizlik suyu hazırlanabilir.

  • Kül, elek ya da tel süzgeç ve bakır kazan malzemelerini hazırlayın. Kazan yerine büyük bir cam kavanoz ya da toprak küp de kullanabilirsiniz.

  • Alüminyum kap kullanmamaya dikkat edin, aksi takdirde alüminyum kül suyu ile etkileşime girebilir.

  • Külü elek yardımıyla kaba eleyin. Ardından üzerine soğuk su dökün. Kül ve su oranı 1/4 olmalı.

  • Bu işlemleri gerçekleştirirken karışımda kimyasal madde ya da sunta külünün olmadığına dikkat edin.

  • Oluşan karışımı dinlendirin. Bu sırada küllü su olgunlaşmaya başlayacak. Yaklaşık 15 gün sonra olgunlaşan küllü suyu kontrol etmeniz gerekecek.

  • Kül partikülleri suyun dibine çöktüğü zaman üst kısımda sarımsı bir kütle oluşur.

  • Deterjanlı suya benzeyen bir kayganlığa sahip olan kıvamı, küllü suyun olgunlaştığını gösterir.

  • Ortaya çıkan suyu bulanıklaştırmadan yüzeyden toplayıp farklı bir kaba aktarabilirsiniz.

KÜL SUYUYLA TEMİZLİK TÜYOLARI

  • Evde kendi imkanlarınızla hazırladığınız kül suyunu çamaşır makinesinde ve bulaşık makinesinde kullanabilirsiniz.

  • Bir çay bardağı kül suyunu çamaşır makinesinin deterjan kısmına koyarak veya sabunla karıştırarak kullanabilirsiniz. Koku eklemek isterseniz bir miktar gül suyunu durulama suyuna koyarak hoş bir koku elde edebilirsiniz.

  • Bulaşık makinesinde yer alan deterjan kısmına kül suyu ekleyebilirsiniz.

  • Bununla birlikte elde yıkarken kül suyu kullanacağınız zaman tahrişin önüne geçmek için eldiven kullanarak uygulama yapabilirsiniz.


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