Kül kullanarak da temizlik yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Külün temizlikte kullanımı rehberi

Evde temizlik yaparken birçok farklı temizlik malzemesi kullanıyor olabilirsiniz. Peki alternatif yollar deneyerek oluşan atıkları en aza indirgemek ister misiniz? Evde kendinizin de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kül suyu, temizlikteki en büyük yardımcınız olmaya hazır. Külü temizlikte kullanmanın püf noktaları için doğru yerdesiniz.

Meşe ve zeytin başta olmak üzere her türden odunu kullanarak kül elde edebilirsiniz. Bu odunlardan elde edilen kül ile temizlik suyu hazırlanabilir.

Kül, elek ya da tel süzgeç ve bakır kazan malzemelerini hazırlayın. Kazan yerine büyük bir cam kavanoz ya da toprak küp de kullanabilirsiniz.

Alüminyum kap kullanmamaya dikkat edin, aksi takdirde alüminyum kül suyu ile etkileşime girebilir.

Külü elek yardımıyla kaba eleyin. Ardından üzerine soğuk su dökün. Kül ve su oranı 1/4 olmalı.

Bu işlemleri gerçekleştirirken karışımda kimyasal madde ya da sunta külünün olmadığına dikkat edin.

Oluşan karışımı dinlendirin. Bu sırada küllü su olgunlaşmaya başlayacak. Yaklaşık 15 gün sonra olgunlaşan küllü suyu kontrol etmeniz gerekecek.

Kül partikülleri suyun dibine çöktüğü zaman üst kısımda sarımsı bir kütle oluşur.

Deterjanlı suya benzeyen bir kayganlığa sahip olan kıvamı, küllü suyun olgunlaştığını gösterir.

Ortaya çıkan suyu bulanıklaştırmadan yüzeyden toplayıp farklı bir kaba aktarabilirsiniz.