HABER

Kula'da bıçaklı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde Bilgi Gürsoy (48), husumetli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kula'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde Bilgi Gürsoy (48), husumetli olduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
​Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgi Gürsoy, husumetli olduğu öğrenilen Suriye uyruklu bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli, yanındaki bıçakla Gürsoy'u yaralayıp, kaçtı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldıran Gürsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (2)Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (2)
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı varDüzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.