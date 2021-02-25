Kulak kireçlenmesi belirtileri neler? Kadınlarda 2 kat fazla görülüyor

Otoskleroz rahatsızlığının kulak kireçlenmesi olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Otoskleroz iç kulağın kemik bölümünden ve üzengi kemikçiğinin tabanından kaynaklanıyor. Patolojinin boyutuna, aktivitesine ve etkilediği bölgenin yerine göre işitme ve denge fonksiyonlarını etkileyen kulak kemiğinin henüz nedeni ortaya konulamamış bir hastalığıdır. Hastalık sadece insanlarda oluştuğu için deneysel çalışmalar yapılamıyor” dedi.

25-30 YAŞLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kulak kireçlenmesi rahatsızlığının toplumdan topluma değişmekle birlikte yüzde 0.3 ile yüzde 1 oranında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Otoskleroz, kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık iki kat daha fazla görülmekle birlikte en sık 20-35 yaşlar arasındaki bireylerde tespit ediliyor. Beyaz ırk dışında görülmesi çok nadir bir hastalık. Hastaların yüzde 60’ında aile öyküsü de oluyor” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Kulak kireçlenmesi rahatsızlığında ön planda olan şikâyetlerin işitme kaybı, kulak çınlaması ve daha az oranda olmak üzere baş dönmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Topak sözlerine şöyle devam etti: