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Kulak kireçlenmesi belirtileri neler? Kadınlarda 2 kat fazla görülüyor

25.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Kulak kireçlenmesi belirtileri neler? Kadınlarda 2 kat fazla görülüyor

Kulak kireçlenmesi yani otoskleroz hastalığı 25-30 yaşındaki kadınlarda daha fazla görülüyor. Kulak kireçlenmesi belirtileri arasında yer alan kulak çınlaması ve baş dönmesinin gözlendiği hastalarda tedavinin protezle mümkün olduğunu söyledi. Uzmanlar, kulak kireçlenmesi rahatsızlığının tedavi edilmemesi durumunda hastada işitme kaybının artacağına dikkat çekiyor.

Otoskleroz rahatsızlığının kulak kireçlenmesi olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Otoskleroz iç kulağın kemik bölümünden ve üzengi kemikçiğinin tabanından kaynaklanıyor. Patolojinin boyutuna, aktivitesine ve etkilediği bölgenin yerine göre işitme ve denge fonksiyonlarını etkileyen kulak kemiğinin henüz nedeni ortaya konulamamış bir hastalığıdır. Hastalık sadece insanlarda oluştuğu için deneysel çalışmalar yapılamıyor” dedi.

25-30 YAŞLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kulak kireçlenmesi rahatsızlığının toplumdan topluma değişmekle birlikte yüzde 0.3 ile yüzde 1 oranında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Otoskleroz, kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık iki kat daha fazla görülmekle birlikte en sık 20-35 yaşlar arasındaki bireylerde tespit ediliyor. Beyaz ırk dışında görülmesi çok nadir bir hastalık. Hastaların yüzde 60’ında aile öyküsü de oluyor” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Kulak kireçlenmesi rahatsızlığında ön planda olan şikâyetlerin işitme kaybı, kulak çınlaması ve daha az oranda olmak üzere baş dönmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Topak sözlerine şöyle devam etti:

“İşitme kaybı genellikle iki taraflıdır ve ilerleyicidir. Bir kulakta daha önce başlayabilir. Gebelikte işitme kaybı artar. İşitme kaybı, üzengi kemiğinin iç kulakla bağlantı bölgesinin kireçlenmesine bağlı olarak iletim tipi karakterindedir ancak iç kulağın etkilendiği durumlarda sensorinöral olarak isimlendirilen iç kulak tipi işitme kaybı özelliğinde olabilir. Kulak çınlaması işitme kaybı ilerledikçe artar. İşitme kaybının seyri hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir. Bazı hastalarda işitme kaybı durağan devam eder ve yıllarca ilerlemeden kalabilir. Bazı hastalarda ise hızla ilerler. Hastaların %20-70’i araba, otobüs veya trenle yolculuk yaparken veya gürültülü ortamda çalışırken konuşma seslerini daha iyi duyduklarını ifade ederler. Ayrıca hastaların alçak sesle konuşmaları dikkat çeker.”

PROTEZLE TEDAVİ MÜMKÜN

Tanı konulduktan sonra tedavide esas olarak cerrahi tedavi ve işitme cihazı kullanılmasının ön planda olduğunu kaydeden Topak, “Bununla birlikte florid tedavisi de hastalığın ilerlemesine engel olma amacı ile kullanılabilir ancak etkinliğinin tam olarak belirlenememesi ve yan etkilerinin fazla olması nedeniyle bu yönteme sık başvurulmuyor. Cerrahi tedavide üzengi kemikçiğinin kireçlenme nedeniyle hareket edemeyen iç kulakla bağlantı sağlayan bölgesinde bir açıklık oluşturularak buraya bir protez yerleştiriliyor. Tedavi edilmediği takdirde hastada işitme kaybı artacaktır. Eğer hasta cerrahi tedaviyi kabul etmiyorsa işitme cihazı iyi bir seçenek olarak değerlendiriliyor” dedi.

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