HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kulaklık girişine "elveda" diyen Samsung Galaxy A33 ortaya çıktı!

Kulaklık girişine "elveda" diyen Samsung Galaxy A33 ortaya çıktı!

15.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy A33'ün özelliklerine ve tasarımına ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. Görünüşe göre Galaxy S22'yi ve Galaxy S21 FE'yi tanıtmaya hazırlanan Samsung, Galaxy A33'te kulaklık girişine yer vermeyecek.

Kulaklık girişine "elveda" diyen Samsung Galaxy A33 ortaya çıktı!

Şu sıralar Galaxy S22 ve Galaxy S21 FE ile gündemde yer alan Samsung, A serisinin yeni modelleri için de hazırlık içerisinde. Şirket, 2021'in ocak ayında Galaxy A32 5G'yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise yakında çıkacak olan Samsung Galaxy A33 5G'nin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy A13 5G hakkında yeni bilgiler geldiSamsung Galaxy A13 5G hakkında yeni bilgiler geldi

SAMSUNG GALAXY A33'ÜN ÖZELLİKLERİ

91mobiles'a göre Samsung Galaxy A33, görünüşe göre dörtlü bir arka kameraya, çentikli 6,4 inç AMOLED ekrana ve USB-C girişine sahip olacak.

Galaxy A33

"Peki ya kulaklık girişi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak hem paylaşılan bilgiler arasında hem de telefona dair paylaşılan görüntülerde bir kulaklık girişi bulunmuyor. Samsung, artık eskiyen ses bağlantı noktasını uygun fiyatlı telefonlarından kaldırıyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S22'de Exynos şaşkınlığıSamsung Galaxy S22'de Exynos şaşkınlığı

Galaxy A33'ün 159.7 mm uzunluğunda ve 74 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında olduğu söyleniyor. Telefon siyah, mavi, turuncu ve beyaz renklerle gelebilir deniliyor. Samsung Galaxy A33'ün Ocak 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Metaverse'e dev destekMetaverse'e dev destek
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.