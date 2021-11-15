Kulaklık girişine "elveda" diyen Samsung Galaxy A33 ortaya çıktı!

Şu sıralar Galaxy S22 ve Galaxy S21 FE ile gündemde yer alan Samsung, A serisinin yeni modelleri için de hazırlık içerisinde. Şirket, 2021'in ocak ayında Galaxy A32 5G'yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise yakında çıkacak olan Samsung Galaxy A33 5G'nin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı.

SAMSUNG GALAXY A33'ÜN ÖZELLİKLERİ

91mobiles'a göre Samsung Galaxy A33, görünüşe göre dörtlü bir arka kameraya, çentikli 6,4 inç AMOLED ekrana ve USB-C girişine sahip olacak.

"Peki ya kulaklık girişi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak hem paylaşılan bilgiler arasında hem de telefona dair paylaşılan görüntülerde bir kulaklık girişi bulunmuyor. Samsung, artık eskiyen ses bağlantı noktasını uygun fiyatlı telefonlarından kaldırıyor gibi görünüyor.

Galaxy A33'ün 159.7 mm uzunluğunda ve 74 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında olduğu söyleniyor. Telefon siyah, mavi, turuncu ve beyaz renklerle gelebilir deniliyor. Samsung Galaxy A33'ün Ocak 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

