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Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 19:43 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz önemli açıklamalarda bulundu. Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır" dedi.

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada, "MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP’den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

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MHP MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz sadir durmaz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Esas zillet ittifakı sizsiniz.. Yerel seçimlerdeki beka sorunu nedir acaba ? Yine bir aradasınız.
Bence MHP kapansın.
zillet yani siz çok düzgünsünüz demi boy ölçüsü alınmaya az kaldı
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