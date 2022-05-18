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Kullandığınızda tüylerinizdeki etkilerine şaşıracaksınız! Hem geç çıkartıyor hem de kararmaları…

18.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene oldukça konuşulan karınca yumurtası yağının etkileri kullananlarda şaşkınlığa yol açıyor. Doğal ürünlerin etkileri her alanda olduğu gibi tüylerde de oldukça fayda sağlıyor. Karınca yumurtası yağını kullanarak tüylerinizin eskisinden çok daha geç çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ancak kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Karınca yağı yumurtasının etkilerini görünce herkese kullanmasını önereceksiniz.

Kullandığınızda tüylerinizdeki etkilerine şaşıracaksınız! Hem geç çıkartıyor hem de kararmaları…

Özellikle İran’lı kadınların sıklıkla kullandığı karınca yumurtası yağı bu sene oldukça popüler olmaya başladı. Etkileri yeni duyulmaya başlansa da bu yağ çok eski zamanlardan itibaren sıklıkla kullanılıyor. Karınca yumurtası yağı hem tüylerin azalmasına hem de ciltte yaşanan kararmaların giderilmesine yardımcı oluyor. Ancak kullanılan karınca yumurtası yağının sahte olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Sahte karınca yumurtası yağları ciltte problemlere neden olabiliyor.

KARINCA YUMURTASI YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?

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  • Karınca yumurtası yağını kullanmak istediğiniz bölgeyi güzelce temizleyin.
  • Ardından ağda gibi tüyleri kökünden alan herhangi bir yöntemle cildinizi tüylerden tamamen arındırın.
  • Sonrasında ciltteki hassasiyetin geçmesi için yaklaşık 30 dakika bekleyin. (Cildiniz çok hassas ise bu süreyi daha da uzatın)
  • Bekleme süresinin ardından tüylerden arındırdığınız temiz cildinize yağı sürün.
  • Yaklaşık 10 dakika yağı cildinize parmaklarınızla dairesel hareketler yaparak yedirin
  • Bu uygulamayı her tüylerinizi aldığınızda düzenli olarak yaparsanız bir süre sonra tüylerinizin çok seyrek ve cılız çıkmaya başladığını göreceksiniz. Zaman olarak da tüylerin çıkma hızını yavaşlatacaktır, aklınızda bulunsun.

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