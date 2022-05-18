Kullandığınızda tüylerinizdeki etkilerine şaşıracaksınız! Hem geç çıkartıyor hem de kararmaları…

Özellikle İran’lı kadınların sıklıkla kullandığı karınca yumurtası yağı bu sene oldukça popüler olmaya başladı. Etkileri yeni duyulmaya başlansa da bu yağ çok eski zamanlardan itibaren sıklıkla kullanılıyor. Karınca yumurtası yağı hem tüylerin azalmasına hem de ciltte yaşanan kararmaların giderilmesine yardımcı oluyor. Ancak kullanılan karınca yumurtası yağının sahte olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Sahte karınca yumurtası yağları ciltte problemlere neden olabiliyor.

KARINCA YUMURTASI YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?