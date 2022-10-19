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  4. Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

18.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler uygulaması TikTok sayesinde hem kısa videolar izliyor hem yeni ürünler keşfediyoruz. Bazen öyle ürünlere denk geliyoruz ki kullanınca "Bunu alana kadar böyle bir ürüne ihtiyacım olduğunun farkında değildim." diyebiliyoruz. Kullanıcıların önerdiği ürünler arasında çok sayıda ilgi çekici ürüne rastlamak mümkün. Haydi gelin, kullandığınızda "İyi ki almışım." diyeceğiniz TikTok ürünlerini beraber inceleyelim!

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

TikTok uygulamasında her geçen gün yeni ürünler viral olmaya devam ediyor. Bu ürünler pratikliği açısından hayat kurtarıcı olabiliyor. İşlerimizi daha kolay halletmemizi sağladığı gibi hayatımızı düzene sokmamıza da olanak tanıyor. Hazırsanız kullandıkça kahramanınız olacak birbirinden ilgi çekici TikTok ürünlerini keşfetmeye başlayalım!

1. Renk değiştirme özelliğine sahip: DIWUJI Dokunmatik Kısılabilir LED Akıllı Gece Lambası

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

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DIWUJI Dokunmatik Kısılabilir LED Akıllı Gece Lambası, akıllı sensörleri olan bir ürün. Gece uykudan uyandığınızda dokunmatik çalışma özelliği sayesinde tek bir hareketle ışığı açmanızı sağlıyor. Işığın parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz gibi renk değiştirme özelliği sayesinde kırmızı, yeşil, sarı, pembe ve mavi renkleri arasından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Böylece odanızın ambiyansını zevkiniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.

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2. Hem çalışayım hem spor yapayım diyenler için: Bürotime Benefit Masa Tablalı Kondisyon Bisikleti

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Sağlıklı bir yaşam sürmek için spor yapmak önemli fakat yoğun bir iş temposunda çalışırken ya da sınav dönemlerinde “Spor yapmaya vaktim kalmıyor.” diyebilirsiniz. Özellikle evden çalışıyorsanız hareketsiz kalmaktan şikâyet edebilirsiniz. Bu noktada tercih edebileceğiniz Bürotime Benefit Masa Tablalı Kondisyon Bisikleti; bilgisayarınızda işlerinizi hallederken, kitap okurken veya ders çalışırken bir yandan da hareket edebilmenizi sağlayacak.

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3. Güzel müzik eşliğinde tatlı rüyalar: Augot Uyku Kulaklığı

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

“Ben müzik dinlemeden uykuya dalamam.” diyenlerden misiniz? Öyleyse kablosuz kulaklıkların uyurken rahatsız hissettirmesinden, kablolu olanların da vücudunuza dolanmasından sıkılmış olmalısınız. O zaman Augot Uyku Kulaklığı'na bir göz atabilirsiniz. Kumaştan üretilen Augot Uyku Kulaklığı'nı Bluetooth ile telefonunuza bağlayıp uykuya dalarken istediğiniz şarkıyı dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz!

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4. Gazı biten çakmaklara elveda: Karadağ Tesla Usb Şarjlı Elektronik Elektrikli Çakmak

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Artık gazı biten çakmaklarla vedalaşma vakti geldi! Çakmaklarınızın gazı her bittiğinde yeni çakmak almak veya çakmağa gaz doldurmak istemiyor olabilirsiniz. Neyse ki USB girişi olan Karadağ Tesla Usb Şarjlı Elektronik Elektrikli Çakmak, normal çakmaklara nazaran daha uzun süreli kullanım vadediyor ve kolayca şarj edilebiliyor. Alevsiz olduğu için rüzgârlı havalarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

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5. Arabanız da eviniz kadar temiz olacak: FANTOM Mangalcı Üfle-Çek Elektrikli Oto Araç Süpürgesi

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Yolculuk esnasında tükettiğimiz yiyeceklerin kırıntılarının dökülmesiyle veya dışarıdan gelen tozlar nedeniyle araçlarımız çok çabuk kirlenebiliyor. Ancak oto yıkamacıya gitmek için her zaman vakit bulamayabiliyoruz. FANTOM Mangalcı Üfle-Çek Elektrikli Oto Araç Süpürgesi, portatif ve minimal yapısıyla tam da bu anda imdadımıza koşan ürünlerden. “Aracımın temizliği benim için çok önemli.” diyorsanız şarjlı ürüne göz atmalısınız.

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6. Keyifli bir deneyim yaşamak isteyenler için: Dioche Isı Hava Basıncı Titreşimli Elektrikli Göz Masaj Cihazı

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Elektronik cihazların sebep olduğu mavi ışıklar, gün ışığı, uykusuzluk ve yorgunluk gibi pek çok etken gözlerimizi yoruyor. Dioche Isı Hava Basıncı Titreşimli Elektrikli Göz Masaj Cihazı, gözlerdeki kan dolaşımını artırarak göz yorgunluğunu gidermeye yardımcı oluyor. Göz çevresindeki hassas cilt dokusuna da iyi gelebilen cihaz ile masaj keyfini evinize taşıyabilirsiniz.

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7. Tam kıvamında yumurtanız hazır: Fakir Eggy Master Yumurta Pişirici

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Yumurta pişirirken bir türlü o istediği kıvamı tutturamayanlardan mısınız? Yumurtanın tam kıvamında pişmesi için alarm kuruyorsanız, yine de yumurta fazla rafadan ya da pişmiş oluyorsa bu ürün tam size göre! Rafadan, kayısı veya tam pişmiş fark etmez. Siz yumurtayı nasıl tüketmeyi tercih ediyorsanız Fakir Eggy Master Yumurta Pişirici gerekli ayarı sizin için tutturuyor.

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8. Göz kamaştıran makyajlar yapmak için: FOMIYES LED Makyaj Aynası

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

FOMIYES LED Makyaj Aynası; ışık ne kadar yetersiz olursa olsun, rahat bir şekilde makyaj yapmanızı sağlıyor. Hafif ve taşınabilir olması sayesinde istediğiniz mekânda kullanabileceğiniz ürün, şık tasarımıyla makyaj masalarına ve banyolara şık bir görünüm katıyor. Tek dokunuşla açabileceğiniz ışığı ve dayanıklı yapısıyla makyaj rutininizin bir parçası olmaya hazır.

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9. Mutfak işlerini pratikleştirmek isteyenler için: ZUCHCA KARİO Otomatik Tencere Karıştırıcı

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

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Mutfakta sos hazırlarken, çorba veya puding gibi yiyecekleri yaparken onları sürekli karıştırmak gerekiyor. Sürekli tencerenin başında beklemek de hâliyle zaman kaybını ve sırt ağrılarını beraberinde getiriyor. ZUCHCA KARİO Otomatik Tencere Karıştırıcı, tencereleri otomatik olarak karıştırarak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlamayı vadediyor. Böylelikle çorbanız kendi kendine karışırken siz de keyfinize bakabilirsiniz.

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10. Yeni nesil kütüphane: Kobo Nia E-Kitap Okuma Cihazı

Kullandıkça aldığınıza çok sevineceğiniz en iyi TikTok ürün önerileri

Odalar dolusu kitabı küçük bir cihazın içine sığdırmak çılgınca bir fikir gibi görünebilir. Kobo Nia E-Kitap Okuma Cihazı'nın sunduğu geniş depolama alanı sayesinde artık yüzlerce hatta binlerce kitabı cebinizde taşıyabilirsiniz. Sürdürülebilir çevre için kâğıt kullanımını azaltmak isteyenler, kitaplara pratik bir şekilde ulaşmak isteyenler ve evinde basılmış kitapları depolamak için yeterli alanı olmayanlar için e-kitap okuma cihazı vazgeçilmez olacak!

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