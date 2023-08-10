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Kullanıcılar şaşkın: Twitter (X) para dağıtıyor!

10.08.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk liderliğindeki X (Eski adıyla Twitter), premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. Bazı kullanıcılar bu durumu coşkuyla karşılarken bazıları da yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.

Kullanıcılar şaşkın: Twitter (X) para dağıtıyor!

İster Twitter ister X deyin, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya ağı kullanıcılara para dağıtmaya başladı! Platform, premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. İşte detaylar...

Mint'ın haberine göre, bu ödeme aynı zamanda Musk'ın sosyal medya sitesindeki paylaşımları nedeniyle 'haksızlığa uğrayan' kişilerin hukuki masraflarını ödeme sözü vermesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Kullanıcı adlarının yanındaki mavi onay işaretiyle (çoğunlukla) kategorize edilen birçok X Premium kullanıcısı, Salı günü X'te konuyla ilgili ekran görüntülerinin de olduğu çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Bir kullanıcı, "Twitter geçtiğimiz 104 gün içinde 21.400.000 gösterim için bana 120,65 dolar ödedi. YouTube bana aynı süre içinde 928.593 görüntüleme ve 6.159.005 gösterim için 241,31 dolar ödedi." dedi.

Aboneler tarafından paylaşılan gönderilere dayanarak, ödemelerin on binlerce dolara kadar çıktığı görülüyor.

'X News Daily' paylaştığı bir gönderide, şimdiye kadarki en yüksek ödemenin 100 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Kullanıcılar tarafından geniş çapta çeşitli paylaşımlara konu olan Reklam geliri paylaşımı hamlesinden yararlanabilmek için ise bazı şartlar var.

Söz konusu şartlar şöyle sıralanıyor:

  • Twitter Blue abonesi olmak

  • En az 500 takipçiye sahip olmak

  • Son 3 ay içinde toplamda en az 15 milyon gösterim almak
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