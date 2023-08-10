Kullanıcılar şaşkın: Twitter (X) para dağıtıyor!

İster Twitter ister X deyin, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya ağı kullanıcılara para dağıtmaya başladı! Platform, premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. İşte detaylar...

Mint'ın haberine göre, bu ödeme aynı zamanda Musk'ın sosyal medya sitesindeki paylaşımları nedeniyle 'haksızlığa uğrayan' kişilerin hukuki masraflarını ödeme sözü vermesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Kullanıcı adlarının yanındaki mavi onay işaretiyle (çoğunlukla) kategorize edilen birçok X Premium kullanıcısı, Salı günü X'te konuyla ilgili ekran görüntülerinin de olduğu çeşitli paylaşımlarda bulundu.

X (formerly known as Twitter) paid me $1,253 for July.



31.3M impressions

~$0.04 CPM



I wonder how long it will take for avg X cpms to reach $1? Would be life changing for so many people if it ever does. pic.twitter.com/mFtOYwqNHN — Nick St. Pierre (@nickfloats) August 8, 2023

Bir kullanıcı, "Twitter geçtiğimiz 104 gün içinde 21.400.000 gösterim için bana 120,65 dolar ödedi. YouTube bana aynı süre içinde 928.593 görüntüleme ve 6.159.005 gösterim için 241,31 dolar ödedi." dedi.

Aboneler tarafından paylaşılan gönderilere dayanarak, ödemelerin on binlerce dolara kadar çıktığı görülüyor.

'X News Daily' paylaştığı bir gönderide, şimdiye kadarki en yüksek ödemenin 100 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Highest payout so far is 6 figures at over 100k! pic.twitter.com/A249cdxPQV — X News Daily (@xDaily) July 13, 2023

Kullanıcılar tarafından geniş çapta çeşitli paylaşımlara konu olan Reklam geliri paylaşımı hamlesinden yararlanabilmek için ise bazı şartlar var.

Söz konusu şartlar şöyle sıralanıyor: