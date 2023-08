Kullanıcılar şaşkın: Twitter (X) para dağıtıyor!

İster Twitter ister X deyin, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya ağı kullanıcılara para dağıtmaya başladı! Platform, premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. İşte detaylar...

Mint'ın haberine göre, bu ödeme aynı zamanda Musk'ın sosyal medya sitesindeki paylaşımları nedeniyle 'haksızlığa uğrayan' kişilerin hukuki masraflarını ödeme sözü vermesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Kullanıcı adlarının yanındaki mavi onay işaretiyle (çoğunlukla) kategorize edilen birçok X Premium kullanıcısı, Salı günü X'te konuyla ilgili ekran görüntülerinin de olduğu çeşitli paylaşımlarda bulundu.

X (formerly known as Twitter) paid me $1,253 for July.



31.3M impressions

~$0.04 CPM



I wonder how long it will take for avg X cpms to reach $1? Would be life changing for so many people if it ever does. pic.twitter.com/mFtOYwqNHN