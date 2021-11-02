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Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...

02.11.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda asitler cilt bakımının ayrılmaz parçası oldu. Cilt uzmanları sık sık bizi bu içerikleri karıştırmamamız konusunda uyarıyor. Peki bu içerikler neler? Hangi içerikleri kullanırken dikkat etmeliyiz? Cildimizde kızarıklık ve hassasiyet olmadan hangi içerikleri bir arada kullanabiliriz? İşte cevabı...

Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...

Cilt bakımı son derece dikkatli olunması gereken bir süreç. Bu süreç cildimizi temizlememizden güneş koruyucu sürdüğümüz ana kadar kullandığımız bütün ürünleri ve bakım adımlarını kapsar. Öncelikle cildinizi dinlemeniz ve ihtiyacınıza göre ürün kullanmanız gerekli. Bu süreçte kullandığımız ürünlerin birbiriyle uyumlu olması da önem kazanıyor. Böylece tahriş ve kızarıklığa neden olmadan cilt sorunlarımızı giderebiliriz. Peki tam olarak nelere dikkat etmeliyiz?

CİLT BAKIMINA BAŞLARKEN

  • Güneş kremini sürmeyi evde olsanız bile ihmal etmemelisiniz.

  • Aktif içeriklere başlarken cildinizi alıştırmalısınız. Bunun için önce en düşük orandaki ürünleri haftada 1-2 gece kullanarak başlayabilirsiniz.

  • İki farklı aktif içeriği birlikte kullanmak istiyorsanız, kendiniz karıştırmak yerine iki içeriğin de bulunduğu ürünleri tercih edebilirsiniz.

  • Tekrarlayan ya da kronik bir şikayetiniz varsa önce dermatologla görüşmeyi ihmal etmeyin.

EN POPÜLER İÇERİK: AHA

  • En sık kullanılan hali glikolik asit olsa da daha nazik olan mandelik asit ve laktik asit gibi formlarda da karşımıza çıkabilir.

  • AHA grubu genellikle kimyasal peeling olarak tercih edilir ve suda çözülür. Bu nedenle de ciltte daha yüzeysel çalışır.

  • Bu içerikler PHA, retinoidler, peptitler, benzoil peroksit, niasinamid ve C vitamini ile karıştırılmamalı.

YILDIZ İÇERİK: BHA

  • BHA grubunu en çok salisilik asit olarak görüyoruz. BHA grubu yağda çözüldüğü için cildin daha alt katmanlarına ulaşır. Bu nedenle de AHA grubuna göre daha güçlüdür.

  • C vitamini, retinoidler, benzoil peroksit, niasinamid ve peptitlerle karıştırılmamalı.

  • AHA ve BHA grupları güçlü içerikler olduğu için birlikte kullanılmamalı.

RETİNOİDLER

  • A vitamininin ciltte kullanılabilen formu retinoidler, akneyle ve yaşlılıkla savaşmaktan cilt lekelerini açmaya kadar pek çok alanda çalışıyor.

  • Güçlü bir içerik olan retinoidler AHA-BHA grubu, C vitamini ve benzoil peroksit ile karıştırılmamalı.

AZELAİK ASİT

  • Sıkça karşımıza çıkan azelaik asit ise cilt yenilenmesini hızlandırıcı etkiye sahip.

  • Bununla birlikte hassas ciltlere uygun olması sayesinde pek çok kişinin tercihi.

  • Diğer ürünlerle kullanıldığında alerji ya da tahriş riski az fakat yine de dikkatli ve düşük oranlardaki içeriklerle kullanılmalı.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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