Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...

Cilt bakımı son derece dikkatli olunması gereken bir süreç. Bu süreç cildimizi temizlememizden güneş koruyucu sürdüğümüz ana kadar kullandığımız bütün ürünleri ve bakım adımlarını kapsar. Öncelikle cildinizi dinlemeniz ve ihtiyacınıza göre ürün kullanmanız gerekli. Bu süreçte kullandığımız ürünlerin birbiriyle uyumlu olması da önem kazanıyor. Böylece tahriş ve kızarıklığa neden olmadan cilt sorunlarımızı giderebiliriz. Peki tam olarak nelere dikkat etmeliyiz?
Güneş kremini sürmeyi evde olsanız bile ihmal etmemelisiniz.
Aktif içeriklere başlarken cildinizi alıştırmalısınız. Bunun için önce en düşük orandaki ürünleri haftada 1-2 gece kullanarak başlayabilirsiniz.
İki farklı aktif içeriği birlikte kullanmak istiyorsanız, kendiniz karıştırmak yerine iki içeriğin de bulunduğu ürünleri tercih edebilirsiniz.
En sık kullanılan hali glikolik asit olsa da daha nazik olan mandelik asit ve laktik asit gibi formlarda da karşımıza çıkabilir.
AHA grubu genellikle kimyasal peeling olarak tercih edilir ve suda çözülür. Bu nedenle de ciltte daha yüzeysel çalışır.
BHA grubunu en çok salisilik asit olarak görüyoruz. BHA grubu yağda çözüldüğü için cildin daha alt katmanlarına ulaşır. Bu nedenle de AHA grubuna göre daha güçlüdür.
C vitamini, retinoidler, benzoil peroksit, niasinamid ve peptitlerle karıştırılmamalı.
A vitamininin ciltte kullanılabilen formu retinoidler, akneyle ve yaşlılıkla savaşmaktan cilt lekelerini açmaya kadar pek çok alanda çalışıyor.
Sıkça karşımıza çıkan azelaik asit ise cilt yenilenmesini hızlandırıcı etkiye sahip.
Bununla birlikte hassas ciltlere uygun olması sayesinde pek çok kişinin tercihi.
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