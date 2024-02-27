Kullanmadan önce bilmelisiniz! İlaçların üzerinde yazan kısaltmalar ve anlamları

Sağlık sorunlarını çözmek için kullanılan ilaçların etiketlerindeki kısaltmalar, ilacın ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda önemli ipuçları verir. Ancak, bu kısaltmaların anlamlarını bilmek her zaman kolay olmayabilir. İlaç ambalajlarında sıkça karşılaşılan kısaltmalar ve açılımlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLAÇ KISALTMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir çok antibiyotiğin üzerinde yazan BID ifadesi Latince günde iki defa anlamına gelmektedir.

İlacın üzerinde CR yazıyorsa, bu ilacın kana kontrollü bir şekilde yavaş yavaş verildiği anlamındadır.

Üzerinde PLUS yazan ilaçlar gücünü arttırmak için içine ikinci bir etken madde eklenmiş demektir.

FORT ve SPECIAL yazılı ilaçlar ise normaldeki dozlarının iki katını içerirler.

MR: Az miktarda ama sürekli ilaç alımı.

SR: Yavaş alım.

EC: Entrik kaplı. Bağırsakta çözünür.

XL: Exented Release. Çok uzun salım. (Genelede sabah kadar)



