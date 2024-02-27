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    4. Kullanmadan önce bilmelisiniz! İlaçların üzerinde yazan kısaltmalar ve anlamları

    Kullanmadan önce bilmelisiniz! İlaçların üzerinde yazan kısaltmalar ve anlamları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.02.2024 08:53
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    Bir ilacı kullanmadan önce etiketindeki bilgilere dikkat etmek önemlidir. İlaçların üzerinde bulunan kısaltmaları anlamak bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu bilgileri bilmek, ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir ve olası yan etkilerin önlenmesine katkı sağlayabilir. İşte, ilaç ambalajlarında sıkça kullanılan kısaltmalar ve anlamları...

    Sağlık sorunlarını çözmek için kullanılan ilaçların etiketlerindeki kısaltmalar, ilacın ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda önemli ipuçları verir. Ancak, bu kısaltmaların anlamlarını bilmek her zaman kolay olmayabilir. İlaç ambalajlarında sıkça karşılaşılan kısaltmalar ve açılımlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    İLAÇ KISALTMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

    İALÇ22

    Bir çok antibiyotiğin üzerinde yazan BID ifadesi Latince günde iki defa anlamına gelmektedir.

    İlacın üzerinde CR yazıyorsa, bu ilacın kana kontrollü bir şekilde yavaş yavaş verildiği anlamındadır.

    Üzerinde PLUS yazan ilaçlar gücünü arttırmak için içine ikinci bir etken madde eklenmiş demektir.

    FORT ve SPECIAL yazılı ilaçlar ise normaldeki dozlarının iki katını içerirler.

    İLAÇÇ

    MR: Az miktarda ama sürekli ilaç alımı.

    SR: Yavaş alım.

    EC: Entrik kaplı. Bağırsakta çözünür.

    XL: Exented Release. Çok uzun salım. (Genelede sabah kadar)

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