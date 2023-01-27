Kullanmadan önce tekrar düşünün! Genç kız deodorant nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan 14 yaşındaki otizmli Giorgia Green, en sevdiği deodorantı odasındaki battaniyelerin üzerine sıkmaktan keyif alıyordu. Babası Paul Green'e göre, annesinin kullandığı spreyi sıkmak otistik kıza bir rahatlık hissi veriyordu. Ne yazık ki bu sakinleştirici uygulama, Giorgia'nın 11 Mayıs 2022'de ölümüne sebep oldu. 14 yaşındaki kızın aerosol deodorantı soluduktan sonra kalbinin durduğu bildirildi.

ANİ KALP DURMASI ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Giorgia'nın ölümüyle ilgili resmi adli tabip raporu, sonucu talihsizlik olarak kaydetti. Tıbbi ölüm nedeni "tespit edilememişti ancak aerosol inhalasyonuyla tutarlıydı." Uzmanlar bu durumun kalp krizi ile "aynı şey" olmadığını , kalp durmasının ani kalp işlevi, solunum ve bilinç kaybını ayrıntılarıyla açıkladığını açıklıyor. Acil tıbbi tedavi olmaksızın ani kalp durması ölüme neden olabilir.

SIKILAN DEODORANTIN MİKTARI BELLİ DEĞİL

Bu acil durumun uyarı işaretleri arasında ani çökme, nabız yokluğu, nefes almama ve bilinç kaybı yer alır. Giorgia'nın ağabeyi geçen Mayıs ayında onu yatak odasında tepkisiz bulmuştu. Babası BBC'ye şunları söyledi: "Odasının kapısı açıktı, yani deodoran sıktığı oda kapalı bir ortam gibi değildi. Deodorantın kesin miktarı net değil ama normalde püskürttüğünüzden daha fazla sıkardı. Bir noktada, nefes alması sonucunda kalbi durdu.

DEODORANTLARIN UYARILARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORLAR

Deodorant üreticileri yanıt olarak deodorantların "çok net uyarıları" olduğunu söyledi. Çoğu aerosol deodorant , "çözücü kötüye kullanımı anında öldürebilir" şeklinde bir uyarı ile birlikte geliyor. Ancak Giorgia'nın ebeveynleri, yazının küçük olduğunu ve birçok ebeveynin uyarıyı fark etmeden çocukları için deodorant aldığına inandıklarını söyledi. Baba, "İnsanlar o tenekelerin içindekilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorlar," dedi. Ebeveynler, Giorgia deodorantını kötüye kullanmadığı için uyarının "solvent kullanımı anında öldürebilir" olarak değiştirilmesi gerektiğine inanıyor. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, 2001 ile 2020 yılları arasında 11 ölüm belgesinde " deodorant "tan bahsedildi.

