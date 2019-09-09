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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Kent merkezindeki toplantının ardından helikopterle Çukurca ilçesine geçen Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin, tarihi Emir Şaban Camisini ziyaret etti.

Ardından 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş değirmeni ve tarihi taş evlerini gezen heyet üyeleri, ilçede yetiştirilen ve Zap markası adıyla Aile Destek Merkezinde pazarlanan organik ürünleri inceledi, kilim atölyelerini gezdi.

Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Yurdun doğusunda olmaktan, sınır bölgelerindeki kültür ve sanatın ne kadar etkin olabileceğini görmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Pala, şunları kaydetti:

"Buradaki tarihi değerleri, sanatsal ve kültürel değerlerin farkına varmak ve bu farkındalığı dünyaya taşımak için neler yapılabileceğini düşünmek bir bahtiyarlık. Çukurca bir defa coğrafya itibarıyla çok mükemmel bir yer. Çukurca'nın insanlarının güzelliği kendi başına bir kültür ve sanat zenginliği olarak algılanabilir. Sokaklarında kitap görmek, kitaplarla ilgili reklamlar görmek, yöresel yemekleriyle ve tarihi dokusu, taş evleriyle Çukurca zihinlerde ve hafızalarda yer edecek bir bölge."

Heyete ziyaretlerinde, Vali İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan eşlik etti.

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Çukurca Hakkari Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri

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