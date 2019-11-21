Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Artvin'de kütüphane açılışına katıldı

ARTVİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak, yaşadığı dünyaya değer üretecek bir gençliği ve geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Demircan, yenilenerek modern hale getirilen Artvin İl Halk Kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin çocukları okumaya ve araştırmaya yönlendirmek gibi bir misyonu olduğunu ifade etti.

Bugün kütüphanelerin, çocukların toplanıp ders çalıştıkları yer gibi durduğunu belirten Demircan, "Olsun. Onlar derslerini çalışacak, biz de içeriği olabildiğince onların ihtiyaçları üzerinden göreceğiz ve aklındaki sorulara cevap vereceğiz. Bu merakı ve araştırma gayreti bir inovasyona, sonra bir girişimciliğe dahil olmalı ki yaşadığı hayatta kendisine, çevresine refah üretsin." dedi.

Hedeflerinin, bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak, yaşadığı dünyaya değer üretecek bir gençliği ve geleceği inşa etmek olduğunu vurgulayan Demircan, gençliği daha fazla hayatın içine çeken, daha fazla düşündüren, daha fazla insanla buluşturan bir mekanizma kurulması noktasında herkese görev düştüğünü bildirdi.