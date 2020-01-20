Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, taksici eğitim programında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir sektör. Hedeflerimiz çok büyük. 2023’e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının üzerinde hedefler koyduk” dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen “Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı” açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerinin ardından tarihi yarımada bölgesinde çalışan taksicilere verilen eğitimle birlikte, taksi şoförlerinin turizme katkılarının ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

“Turizm gelirlerinin tabana yayılması esas”

İstanbul’da ilk 6 ayda 5 bin, ikinci 6 ayda 10 bine çıkacak taksicinin eğitilmesinin planlandığını ifade eden Bakan Ersoy, “Turizmde kalıcı ve istikrarlı politikalar üretebilmek için turizm gelirlerinin tabana yayılması esas olmalı. Turizmden ne kadar çok vatandaşımız pay alabilirse turizm politikaları o kadar kalıcı ve sürdürülebilir oluyor. Bu açıdan sizler de direk olmasa da indirekt paydaşlar içerisinde birinci sırada yer alıyorsunuz. Biz de özellikle hizmet içi eğitimlerle ilgili çalışma kararı aldık. Bu bağlamda ilk 6 ayda 5 bin, ikinci 6 ayda 10 bine çıkacak İstanbul’daki taksicinin eğitimi planlanıyor. Siz mesleğinizin gereğini yerine getirmediğiniz zaman ister istemez hukuki olmayan alternatifleriniz doğuyor. Sonra doğal olarak devlete başvuruyorsunuz. Bir şekilde mağduriyetinizin giderilmesini istiyorsunuz. Ama düşünmüyorsunuz ki o mağduriyetin ilk çıkış noktası sizlersiniz. Siz önce mesleğinize sahip çıkacaksınız. Siz gereği neyse yapacaksınız olmuyorsa zaten devlet gerekli düzenlemeleri hem kanun hem adli hem de kolluk gücünde yapacak” dedi.