Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Cennet-Cehennem Ören Yeri' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem Ören Yeri ile ilgili iddialar ve basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne seyir terası ve asansör yapıldığı belirtilerek, "Seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere buradaki tüm yapıların projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanmıştır. Bu kurullar, herkesin malumu olduğu üzere, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleri ile her projeyi en ince detayına kadar incelemektedir. Defalarca revize çalışması isteyen bu kurullar ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedir. Uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkemizde hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamaları titizlikle incelenmiştir" denildi.