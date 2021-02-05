HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Kulübede kokainle yakalanan 2 kişiye adli kontrol

05.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir kulübede satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Kamalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir kulübede satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Kamalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan A.K. ile U.Ç.’yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar bir kulübe içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kulübe içinde ve yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda 39 paket halinde satışa hazır vaziyette 28,49 gram kokain maddesi, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,80 gram metamfetamin maddesi, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas cep terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 780 lira para ele geçirildi.
Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan A.K. ve U.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. ve U.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 9'uncu görüşme yapıldı

9'uncu görüşme yapıldı

Son dakika... ABD Büyükelçisi Satterfield'dan S-400 açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Kırklareli'nde açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

Valilik açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

‘Yedek parça işinde iyi kar var’ diyerek 10 milyon lira dolandırdı

'Bu işte iyi para var' dedi, 10 milyon liralık vurgun yaptı

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmekle çirkin oyun

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmek skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.