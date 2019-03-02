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Kulüpler Birliği Vakfından MKE Ankaragücü'ne taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfından MKE Ankaragücü'ne taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatlarını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifa temenni ederiz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Kulüpler Birliği Vakfı MKE Ankaragücü

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