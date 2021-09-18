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Kum zambaklarına zarar veren yandı! Cezası 80 bin TL

18.09.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde sahili süsleyen kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezasının 80 bin 365 lira olduğu bildirildi.

Kum zambaklarına zarar veren yandı! Cezası 80 bin TL

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, gazetecilere, kum zambaklarının sadece Türkiye'de değil, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından korunan türler arasında yer aldığını söyledi.

80 BİN TL CEZASI VAR

Kum zambaklarının tahrip edilmesine karşı cezai ve idari yaptırımlar olduğunu belirten Uslu, "Bu türün yaşama alanlarını tahrip edenlere veya kopartanlara 80 bin 365 lira para cezası uygulanacak." dedi.

Otel İşletme Müdürü Erkan Malcı ise kum zambaklarının nesli tükenen bitki olduğunu bu nedenle gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

2016'da yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azaldığını aktaran Malcı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılmasının da yasak olduğunu dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça
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