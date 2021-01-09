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  4. Kumar baskınında yakalanan 13 kişiye 32 bin lira ceza

Kumar baskınında yakalanan 13 kişiye 32 bin lira ceza

09.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Korkuteli’nde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 52 bin lira idari para cezası uygulandı.Korkuteli Antalya Caddesi yeni mahallede Emlak Ofisi olarak kullanılan iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirlenen adrese baskın yaptı.

Korkuteli’nde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 52 bin lira idari para cezası uygulandı.
Korkuteli Antalya Caddesi yeni mahallede Emlak Ofisi olarak kullanılan iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirlenen adrese baskın yaptı. Kapıyı açıp içeriye giren polisi karşısında görenler neye uğradığını şaşırdı. Operasyonda 13 kişi evin salon kısmın ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynamakta kullandıkları materyaller ile birlikte yakalandı.
Olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatına istinaden 4 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan şüpheli sıfatı ile işlem yapılırken, toplam 9 kişiye ayrı ayrı olmak üzere e 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek ve Covid-19 tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesine Muhalefet Etmek suçundan toplamda 32 bin lira idari para cezası uygulandı.

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