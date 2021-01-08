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Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar

08.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar

Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kumar oynandığı tespit edilen 16 kahvehanede 123 kişiye, pandemi kurallarını ihlalden 421 bin 750 TL ceza kesti. Daha önce mühürlenen kahvehanelerden birinde, mührün kırılmaması için duvarında delik açıldığı ve oyun oynandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 16 kahvehanede kumar oynandığını tespit edip, baskın yaptı.

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Baskında kumar oynadığı belirlenen 123 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 421 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumarda kullanıldığı belirlenen 5 bin 570 TL para ele geçirilirken, 17 kişiye de kumar oynatmaktan adli işlem uygulandı.

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Baskınlarda kumar oynandığı için daha önce mühürlenen Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki kahvehanenin ise duvarında delik açıldığı belirlendi. Kahvehane sahibine mühür kırmaktan işlem yapıldı.

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DHA

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