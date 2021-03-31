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Kumar oynarken basıldılar! Gelenlerin polis olduğunu fark etmeyince...

31.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da mühürlenen mekana yeni bir kapı açarak giriş yapan kişiler, polisler tarafından yakalandı. Kapalı gibi görünen iş yerinde kumar oynandığını öğrenen ekipler, olay yerine baskın düzenledi. Şahıslar, baskın yapan kişinin polis olduğunu fark etmedikleri için kumar oynamaya devam etti.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın yapılan adreste toplamda 9 kişi olduğu görülürken, 5 kişinin kumar oynadığı anlaşıldı. İçeride kumar oynayan şahıslar, iş yerine giren kişilerin polis olduğunu fark etmeyerek kumara bir süre daha devam etti.

İŞ YERİ FAALİYETİNE SON VERİLDİ

İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İş yeri sorumlusu E.D. isimli şahıs hakkında “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan şahıslara “5236 Sayılı Kanun'a muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçlarından toplamda 39 bin 182 TL para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

AYRI KAPI AÇMIŞLAR

Öte yandan iş yerinin daha önceden mühürlendiği ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşıldı.

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İHA

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