Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor? Açıklamalar peş peşe geldi: 'Kendisini bundan sonra sık sık göreceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında gerçekleşen sürpriz zirvenin yankıları sürüyor. Görüşmenin ardından Akşener’in sessizliğini koruması Ankara kulislerinde hareketliliğe neden olurken iddialar da peş peşe gelmişti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar, Akşener'e görüşme teklifinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini söyledi. Bekar, "Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi. Akşener İyi Parti’ye bilgi vermek zorunda değil ama Müsavat Dervişoğlu’na bilgi verdi" dedi.

İkilinin görüşmesine gelen tepkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Bekar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın sözleriyle benzer olarak "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşüldü terör örgütü lideriyle değil" ifadelerini kullandı.

Akşener’in özel kalem müdürü Bekar, TGRT Haber’e Akşener-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bekar da bugün SZC TV'ye Akşener hakkında açıklamalarda bulunan Burak Akburak gibi Akşener-Bahçeli görüşmesinin olmayacağını söyledi.

Bekar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi.

Meral Akşener’e görüşmede ben refakat ettim. Görüşme baş başa gerçekleşti.

Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.

Olan biteni hayretle izliyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşüldü terör örgütü lideriyle değil.

Meral Akşener, İyi Parti’ye bilgi vermek zorunda değil ama Müsavat Dervişoğlu’na bilgi verdi.

Meral hanım Ankara’da günlük hayatına bakıyor.

Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi yok.

İYİ Parti Meral Akşener'den korkuyor, Akşener'i partiden ihraç etmeye çalışıyor."

AKŞENER’E YAKIN İYİ PARTİLİ VEKİL DE KONUŞTU

Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da Ankara kulislerine bomba gibi düşen görüşmeye ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelmesi halinde Akşener'in bu teklifi değerlendirebileceğini ifade eden Akburak, Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'na kızgın olduğunu da belirtti.

Burak Akburak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde yer aldı:

"Akşener devlette göreve hazır. Oğluyla ilgili iddialara ve Müsavat Dervişoğlu'na kızgın. İhraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Cumhurbaşkanlığı teklifi gelmedi, teklif gelirse değerlendirilir.

Yeni bir parti kurmayacak. Görüşmeyi Erdoğan istedi, zamanı bir gün önce belli oldu. Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek. Kendisini bundan sonra sık sık göreceğiz"

Akşener'in yeni saç rengi hakkında da konuşan Akburak, "Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi" ifadelerini kullandı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





