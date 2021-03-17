HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynarken basıldılar, saman balyasının arkasına saklandılar

Kumar oynarken basıldılar, saman balyasının arkasına saklandılar

17.03.2021 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te, sanal tombala oynanan adrese baskın düzenlendi.

Fatih’te, sanal tombala oynanan adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında polisten kaçmak isterken saman balyalarının arkasına saklanmaya çalışanlar olduğu görülürken 28 kişiye 34 bin 50 lira para cezası kesildi.
Olay, 16 Mart Salı günü Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda olan bir binada yaşandı. Saat 22.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda polis, son dönemlerde çok sık rastlanan ’sanal tombala’ oyunu ile karşılaştı. Polis ekipleri içeride bulunan 27 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereği 37 bin 408 lira para cezası keserken, aralarında yer sahibinin de olduğu toplam 28 kişiye, Covid-19 kurallarını hiçe saydığı için Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 97 bin 132 lira idari işlem uyguladı. Kahvehanenin ruhsatsız olduğunun tespit edilmesi üzerine zabıta ekipleri olay yerine gelerek mekanı mühürledi. Mekan sahibi olan kişi, yasal işlemler için polis merkezine götürüldü.

Saman balyalarının arkasına saklandılar
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde maske ve mesafeyi hiçe sayan bir grup şahıs saman balyalarının arkasına saklanmaya çalışırken yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Çanakkale türküsünü kim söyledi?Çanakkale türküsünü kim söyledi?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir? Çanakkale zaferinin kaçıncı yıldönümü?

Çanakkale zaferi Türk milleti için neden önemlidir?

Seyit Onbaşı kimdir, nerelidir, gerçek ismi nedir? Seyit Onbaşı ne zaman ve nasıl öldü?

Seyit Onbaşı: Yine savaş çıksın, yine kaldırırım

Çanakkale türküsünü kim söyledi? İşte Çanakkale türküsünün sözleri

Çanakkale türküsünü kim söyledi?

Son Dakika: 55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon

Hepsi teker teker yakalanıyor

Misafir denetimi! Polisler tek tek gezip kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

Misafir denetimi! Polis uyarıda bulundu o çaya çağırdı

Son Dakika: Eski Ordu Valisi'ne hakaret davasında İmamoğlu'na verilen ceza belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.