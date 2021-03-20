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Kumar oynarken suçüstü yakalanan 16 kişiye 50 bin TL ceza

20.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, pandemi kurallarını hiçe sayıp kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki bir evde yoğun insan topluluğu olduğunu gören ekipler, adrese baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 16 kişiye 50 bin TL ceza

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, pandemi kurallarını hiçe sayıp kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki bir evde yoğun insan topluluğu olduğunu gören ekipler, adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, evin iş yerine çevrildiği ve içeride 16 kişinin pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada çok sayıda oyun kağıdı ve oyun taşları ele geçirildi. Ekipler tarafından 16 kişiye, pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

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