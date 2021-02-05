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Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı

05.02.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı

Ankara'da husumetli olduğu kişinin dükkanını ateşe verip, iş yeri sahibini görüntülü arayan ve yangını izleten şüpheli yakalandı.

Olay, geçen salı gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde'de bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi. Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, husumetli olduğu V.B. tarafından kundaklandı.

"BAK DÜKKANINI CAYIR CAYIR NASIL YAKIYORUM"

V.B.'nin, iş yeri sahibi Mustafa O.'yu görüntülü arayarak, "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" diyerek yangını izlettiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren zanlının kiralık otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Zanlı, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, aynı günün akşamında Ankara Şehirlerarası Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan V.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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