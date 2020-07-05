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Küner Mahallesi'nde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 20:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde vaka sayısı 78 kişi olurken, ölü sayısı da 5’e çıktı. Son yapılan testler ile yeni vaka sayısı bulunmazken, hastanelerde iyileşen hastaların sayısında ise yükselme olduğu öğrenildi.

Küner Mahallesi'nde ölüm ve vaka sayısı yükseldi

İzmir’de koronavirüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ne geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner’e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Kovid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

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"HASTALARIMIZ HIZLI BİR İYİLEŞME SÜRECİNDE"

Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, “9 Eylül Hastanesi’nde koronavirüsten dolayı tedavi gören 70 yaşındaki D.A.’nın hayatını kaybetmesiyle, koronavirüsten dolayı mahallemizde ölü sayısı 5’e yükseldi. Vaka sayımız ise 78 kişi olurken, son yapılan testler ile yeni vaka sayımız bulunmaktadır. Ayrıca, hastanelerden taburcu olan kişi sayısı 20'yi geçerken, yine hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın ise hızlı bir iyileşme süreci bulunmaktadır” diye açıklama yaptı. (İHA)

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